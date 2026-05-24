Колумбийский полузащитник покинул махачкалинское "Динамо"

Андрес Аларкон завершил свои выступления за махачкалинское "Динамо". Колумбийский полузащитник выступал за динамовцев на правах аренды.
Футбольный клуб "Динамо" Махачкала расстался с колумбийским полузащитником Андресом Аларконом. Об этом рассказали в агентстве, представляющим интересы хавбека.
Аларкон выступал за динамовцев на правах аренды с сентября 2025 года. Права на игрока принадлежат колумбийскому клубу "Патриотас Бояка".
Согласно информации, "Динамо" предложило "Патриотас" слишком маленькую сумму для выкупа трансфера, однако это не устроило руководство колумбийской команды.
Отмечается, что интерес к Аларкону проявляет ряд клубов России, Европы и Колумбии.
Напомним, в сезоне 2025/26 Аларкон провел за "Динамо" 21 матч, отметившись в них одним забитым мячом.