Махачкалинское "Динамо" сохранило прописку в РПЛ на следующий сезон

Футбольный клуб "Динамо" Махачкала продолжит выступление в Российской премьер-лиге в сезоне 2026/27. В стыковых матчах подопечные Вадима Евсеева оказались сильнее екатеринбургского "Урала".

Ответная игра проходила в Каспийске и завершилась победой "Динамо" со счетом 2:0. Голами у динамовцев отметились нападающий Гамид Агаларов (39-я минута, с пенальти) и полузащитник Хуссем Мрезиг (62).

В первой встрече победу также одержало "Динамо" (1:0). Таким образом, в сезоне 2026/27 в РПЛ сыграет махачкалинская команда.

В другой паре тольяттинский "Акрон" по сумме двух встреч переиграл волгоградский "Ротор".