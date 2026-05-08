В Ставропольском крае реализуют инвестпроектов на 10 млрд руб

Ставропольский край в ближайшие годы реализует ряд инвестпроектов с общим объемом вложений в 10 млрд рублей. Регион получит более 600 рабочих мест.

Ставрополье привлекло порядка 10 млрд рублей инвестиций на реализацию проектов в различных сферах. Это даст региону свыше 600 рабочих мест, сообщил глава Минэкономразвития края Антон Доронин.

В Ставрополе в течение четырех лет запустят туристическое пространство с магазинами и ресторанами. Также здесь модернизируют завод по производству бытовой и индустриальной техники.

В Георгиевском округе реализуют два проекта – ветеринарный центр и завод по розливу и питьевой воды.

В Невинномысске сдадут в эксплуатацию жилой комплекс из 8 корпусов. Также здесь расширят производство средств защиты растений.