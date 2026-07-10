Еще один китайский перевозчик свяжет Грузию и Китай

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines начнет с завтрашнего дня прямые регулярные рейсы между грузинской столицей и Шанхаем.

Регулярное авиасообщение установлено между Тбилиси и Шанхаем, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.

Уточняется, что рейсы с завтрашнего дня начнет выполнять китайский авиаперевозчик China Eastern Airlines.

Полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю – в среду, пятницу и воскресенье, рассказали в Объединении.

"Новое направление будет способствовать укреплению туризма, бизнеса и торгово-экономических связей между странами"

– Объединение аэропортов Грузии

Как подчеркнули в ведомстве, поездки станут еще проще вместе с безвизовым режимом между Грузией и Китаем.