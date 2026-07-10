Еще один китайский перевозчик свяжет Грузию и Китай

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines начнет с завтрашнего дня прямые регулярные рейсы между грузинской столицей и Шанхаем.
Регулярное авиасообщение установлено между Тбилиси и Шанхаем, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
Уточняется, что рейсы с завтрашнего дня начнет выполнять китайский авиаперевозчик China Eastern Airlines.
Полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю – в среду, пятницу и воскресенье, рассказали в Объединении.
"Новое направление будет способствовать укреплению туризма, бизнеса и торгово-экономических связей между странами"
– Объединение аэропортов Грузии
Как подчеркнули в ведомстве, поездки станут еще проще вместе с безвизовым режимом между Грузией и Китаем.