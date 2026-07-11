В Дагестане восстановили 17 участков дорог после ливней

Власти продолжают работы по ремонту дорог после ливней в Дагестане. Восстановлено 17 участков.
В Дагестане продолжаются работы по восстановлению транспортных коммуникаций после ливней. К настоящему моменту отремонтированы 17 участков дорог, поведали в Минтрансе региона.
"По состоянию на 11.00 (мск) 13 июля транспортное сообщение восстановлено на 17 участках дорог, без транспортного сообщения остаются 18 населенных пунктов"
– Минтранс
По информации властей, разбушевавшаяся стихия повредила 34 участка автомобильных дорог и мостов. Транспортные коммуникации были нарушены с 99 населенными пунктами в 8 районах республики. Работы по восстановлению дорог продолжаются.