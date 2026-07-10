Оман и Иран предварительно договорились по Ормузскому проливу

Главы МИД Омана и Ирана обсудили сегодня в Маскате пути установления постоянного контроля за пересечением Ормузского пролива коммерческими кораблями. Министры условились продолжить работу в этом направлении.

Представители МИД Омана и Ирана провели сегодня в Маскате раунд переговоров по контролю за безопасностью судоходства в Ормузском проливе. Встреча прошла без участия переговорщиков США, в двустороннем формате.

Делегации двух стран возглавляли министры иностранных дел – Бадр аль-Бусаиди со стороны Омана и Аббас Аракчи со стороны Ирана.

По данным МИД Ирана, министры обсуждали возможности для формирования механизмов безопасного пересечения коммерческими кораблями Ормузского пролива, опираясь на пятую статью меморандума о взаимопонимании между США и ИРИ.

По данным МИД Омана, аль-Бусаиди и Аракчи условились продолжить диалог по этой теме между техническими экспертами и на уровне высшего руководства двух стран. Поставлена цель создать такую схему контроля за Ормузским проливом, которая соответствовала бы международному праву.