Вестник Кавказа

Дагестан и Чечня получат дополнительные 4,4 млрд руб на восстановление после наводнения

Дагестан и Чечня получат дополнительные 4,4 млрд руб на восстановление после наводнения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На восстановление Дагестана и Чечни после наводнения направят дополнительные 4,4 млрд руб. Дагестан получит 3,8 млрд руб.

Москва выделила дополнительные средства в размере 4,4 млрд руб на восстановление Дагестана и Чечни после наводнения, информирует пресс-служба российского кабмина. 

"Более 4,4 млрд рублей дополнительно будет направлено Дагестану и Чечне на оказание мер социальной поддержки граждан, жилье которых было утрачено или повреждено в результате наводнения весной 2026 года. Распоряжения об этом подписаны"

– кабмин 

По информации кабмина, на поддержку Дагестана направят свыше 3,8 млрд руб. Из резервного фонда правительства Чечни будет направлено 557 млн руб. 

В Дагестане финансирование пойдет на капитальный ремонт поврежденного от стихии жилья. Финансирование также получат проекты строительства новых домов. В Чечне средства направят на ремонт зданий, которые пострадали от стихии. 

Отдельные постановления касаются финансирования восьми домов культуры, шесть из которых расположены в Чечне, два – в Дагестане. На это выделят свыше 275 млн руб.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
610 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.