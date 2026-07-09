Дагестан и Чечня получат дополнительные 4,4 млрд руб на восстановление после наводнения

На восстановление Дагестана и Чечни после наводнения направят дополнительные 4,4 млрд руб. Дагестан получит 3,8 млрд руб.

Москва выделила дополнительные средства в размере 4,4 млрд руб на восстановление Дагестана и Чечни после наводнения, информирует пресс-служба российского кабмина.

"Более 4,4 млрд рублей дополнительно будет направлено Дагестану и Чечне на оказание мер социальной поддержки граждан, жилье которых было утрачено или повреждено в результате наводнения весной 2026 года. Распоряжения об этом подписаны"

– кабмин

По информации кабмина, на поддержку Дагестана направят свыше 3,8 млрд руб. Из резервного фонда правительства Чечни будет направлено 557 млн руб.

В Дагестане финансирование пойдет на капитальный ремонт поврежденного от стихии жилья. Финансирование также получат проекты строительства новых домов. В Чечне средства направят на ремонт зданий, которые пострадали от стихии.

Отдельные постановления касаются финансирования восьми домов культуры, шесть из которых расположены в Чечне, два – в Дагестане. На это выделят свыше 275 млн руб.