По два клуба из Грузии и Армении провели первые матчи в квалификации Лиги Конференций

В четверг провели свои матчи в квалификации Лиги Конференций четыре клуба из Грузии и Армении. Накануне свой матч провела азербайджанская "Зиря".

В четверг проходят матчи 1-го раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА сезона 2026/27.

"Дила" Гори (Грузия) обыграла дома "Виртус" (Сан-Марино) со счетом 3:1. У хозяева голы забили нападающие Шота Шекиладзе (8-я минута) и Мохамед Канте (68-я), а также полузащитник Бланкзон Анофф (14-я). Единственный мяч в составе "Виртуса" записал на свой счет нападающий Симоне Бенинказа (3-я минута).

"Динамо" Тбилиси (Грузия) переиграло в гостях "Мондорф-ле-Бен" (Люксембург) благодаря голам нападающего Альгассима Ба (2-я минута) и Мате Вацадзе (19-я). Голом в составе хозяев отметился нападающий Хатим Фар (71-я).

"Пюник" (Армения) со счетом 3:0 разгромил на выезде "Марсашлокк" (Мальта). Голы на свой счет записали нападающий Момо Янсане (41-я минута, с пенальти), полузащитник Артак Дашян (51-я) и защитник Михаил Коваленко (65-я).

"Алашкерт" (Армения) сыграл дома вничью 1:1 с "Елимаем" (Казахстан). На гол полузащитник гостей Арсена Аширбека (60-я минута) хозяева ответили точным ударом защитника Давита Тертеряна (86-я).