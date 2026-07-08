Вестник Кавказа

Дагестан и Чечня получат помощь в размере 4,4 млрд рублей

Дагестан и Чечня получат помощь в размере 4,4 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Михаил Мишустин сообщил, что пострадавшие от паводков в Дагестане и Чечне получат выплату на капитальный ремонт поврежденного жилья и покупку нового в размере 4,4 млрд рублей.

Жители республик Дагестан и Чечня, пострадавшие от паводков, получат очередную материальную помощь, такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он уточнил, что речь идет о выделении средств в размере 4,4 млрд рублей.

Мишустин напомнил, что весной текущего года вызванные ливнями паводки нанесли ущерб инфраструктуре Дагестана и Чечни.

"Имущество большого числа жителей этих российский субъектов серьезно пострадало, у многих вообще оно разрушено"

– Михаил Мишустин

Несмотря на то, что власти регионов незамедлительно приступили к оказанию всей необходимой помощи, избежать серьезных последствий не удалось.

Как пояснил глава российского кабмина, "основной объем средств предусмотрен на капитальный ремонт жилья, остальные - для приобретения нового".

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