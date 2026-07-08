Дагестан и Чечня получат помощь в размере 4,4 млрд рублей

Жители республик Дагестан и Чечня, пострадавшие от паводков, получат очередную материальную помощь, такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Он уточнил, что речь идет о выделении средств в размере 4,4 млрд рублей.
Мишустин напомнил, что весной текущего года вызванные ливнями паводки нанесли ущерб инфраструктуре Дагестана и Чечни.
"Имущество большого числа жителей этих российский субъектов серьезно пострадало, у многих вообще оно разрушено"
– Михаил Мишустин
Несмотря на то, что власти регионов незамедлительно приступили к оказанию всей необходимой помощи, избежать серьезных последствий не удалось.
Как пояснил глава российского кабмина, "основной объем средств предусмотрен на капитальный ремонт жилья, остальные - для приобретения нового".