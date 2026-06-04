Пассажиры AZAL смогут выиграть квартиру в Sea Breeze

Совместную лотерею запустили "Азербайджанские авиалинии" и курорт Sea Breeze. С 8 июля по 8 сентября у пассажиров будет шанс выиграть квартиру.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) и город-курорт Sea Breeze на Каспийском море запускают совместную лотерейную кампанию, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

В лотерее "Небо и море" главным призом станет квартира в Sea Breeze. Принять участие в лотерее могут пассажиры - участники программы лояльности AZAL Miles, кампания стартовала сегодня и продлится до 8 сентября. Финальный розыгрыш лотереи "Небо и море" запланирован на 28 сентября.

Получать шансы на участие пассажиры смогут, используя и накапливая полетные мили, приобретая авиабилеты с указанием номера участника AZAL Miles. Все полученные шансы будут отображены в электронном виде на странице лотереи в личном кабинете пассажира.

Победители, всего 100 человек, будут выявлены по итогам случайного электронного розыгрыша.

Ознакомиться с условиям подробнее и узнать о возможных призах можно в личном кабинете участника AZAL Miles.