Сбербанк и Sea Breeze заключили соглашение о внедрении технологических решений в Азербайджане

Российский Сбербанк и азербайджанский Sea Breeze достигли договоренности об использовании технологических решений в Азербайджане. В рамках ПМЭФ был подписан соответствующий документ.
Соглашение о применении технологических решений в Азербайджане заключили Сбербанк и Sea Breeze, рассказал президент Agalarov Development, основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов в рамках сессии "Россия - Азербайджан" на ПМЭФ-2026.
"Сегодня мы со Сбербанком подписали соглашение об интеграции их высоких технологий не только в проект Sea Breeze, но и за пределами Sea Breeze на территории Азербайджана"
– Эмин Агаларов
Он добавил, что российско-азербайджанское сотрудничество развивается по целому ряду направлений, в том числе в экономике, транспортной сфере и технологиях.