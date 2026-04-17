Вестник Кавказа

Сбербанк и Sea Breeze заключили соглашение о внедрении технологических решений в Азербайджане

Сбербанк и Sea Breeze заключили соглашение о внедрении технологических решений в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский Сбербанк и азербайджанский Sea Breeze достигли договоренности об использовании технологических решений в Азербайджане. В рамках ПМЭФ был подписан соответствующий документ.

Соглашение о применении технологических решений в Азербайджане заключили Сбербанк и Sea Breeze, рассказал президент Agalarov Development, основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов в рамках сессии "Россия - Азербайджан" на ПМЭФ-2026.

"Сегодня мы со Сбербанком подписали соглашение об интеграции их высоких технологий не только в проект Sea Breeze, но и за пределами Sea Breeze на территории Азербайджана"

– Эмин Агаларов

Он добавил, что российско-азербайджанское сотрудничество развивается по целому ряду направлений, в том числе в экономике, транспортной сфере и технологиях.

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