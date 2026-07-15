Курорты Турции ждет настоящая жара

В скором времени температура воздуха на турецких курортах достигнет 41 градуса тепла и долгое время будет превышать климатическую норму. Жаркая погода ожидается на юге и юго-востоке страны, в курортных регионах Антальи, Аланьи, Шанлыурфе.

Любителей отдыха на популярных турецких курортах в ближайшие дни ждет настоящая жара – температура воздуха на некоторых из них достигнет 41 градуса и останется выше климатической нормы, рассказал турецкий метеоролог Ихсан Юрташ.

"Температура воздуха в большинстве регионов Турции продолжит держаться выше сезонной нормы. Наиболее жарко будет на юге и юго-востоке страны, в курортных регионах Антальи, Аланьи, туристической Шанлыурфе где столбики термометров могут подняться до 41 градуса"

- Исхан Юрташ

При этом по всей стране будет преобладать малооблачная и ясная погода, и только во внутренних районах Кастамону и Ризе возможны кратковременные ливни и грозы, сообщили в Главном управлении метеорологии Турции, передает РИА Новости.

Жарко будет и на курортах Эгейского и Средиземноморского побережья – в Измире и Мугле воздух прогреется до 38 градусов, в Денизли - до 40, отметил синоптик.