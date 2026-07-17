Погибшего ребенка и его отца эвакуировали с Эльбруса

Этим утром с Эльбруса был эвакуирован мужчина и его 11-летний сын. Альпинисты сорвались со склона накануне, в результате ребенок погиб, мужчина получил множественные травмы.

Спасатели утром 20 июля вывезли вертолетом с Эльбруса 40-летнего альпиниста и его погибшего 11-летнего сына, поделились в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Спасатели МЧС России с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" эвакуировали пострадавшего и тело <...> в поселок Терскол и передали их медикам и следственно оперативной-группе"

– МЧС КБР

Альпинисты пытались покорить восточную вершину Эльбруса, однако днем 19 июля на высоте около 4200-4600 м сорвались. Мужчина 1986 года рождения получил множественные травмы, мальчик 2015 года рождения погиб в результате падения.

Вечером спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и тело мальчика, эвакуация была назначена на 20 июля из-за темноты и плохой погоды.

По факту произошедшего организована следственная проверка.