В Зольском районе КБР погибла свердловская туристка

Трагедией закончилась поездка в горы для туристки с Урала – она оступилась на скальном выступе, осматривая водопад Султан урочище Джилы-су в Зольском районе Кабардино-Балкарии, спасти ее не удалось.

Поход в горы группы туристов в Кабардино-Балкарии сегодня завершился трагедией - туристка из Свердловской области не удержалась на краю обрыва, осматривая водопад Султан Зольском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"В 14.30 мск поступило сообщение, что в урочище Джилы-Су Зольского района возле водопада Султан туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв. К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью"

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На место трагедии уже выдвинулись спасатели, по факту гибели человека Следственный комитет начал проверку, говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".