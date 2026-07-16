США и Италия лидируют по переводам денег в Грузию

Трансферты в Грузию за полгода составили почти $2 млрд, в основном деньги на родину переводят мигранты, находящиеся в США, Италии и России. При этом вдвое увеличились переводы из самой Грузии в другие государства – до $213 млн.

Денежные переводы (трансферты) граждан из иностранных государств в Грузию, согласно данным Центробанка, продолжают расти: в январе-июне этого года они увеличились в сравнении с первыми двумя кварталами 2025 года на 4% и приблизились к $2 млрд.

В пресс-релизе, посвященном преимущественно сравнению июньских переводов 2025 и 2026 годов отмечено, что в общем объеме переводов июня этого года – $348,3 млн – крупнейшую долю в 19% составляют переводы из США. Граждане Грузии, находящиеся в Штатах, за первые 30 дней нынешнего лета перевели на родину $66,2 млн. Это на 12,7% больше, чем в прошлогоднем июне.

На втором месте со сравнимым размером трансфертов находится Италия – оттуда грузинские граждане отправили домой за июнь $54,2 млн (рост на 4,9%).

Третье место в абсолютных цифрах за переводами из России - $51,4 за июнь. По росту российские трансферты в Грузию заняли первое место: они увеличились в сравнении с прошлогодним июнем сразу на 25,1%.

Значительные суммы грузинские мигранты переводят в Грузию этим летом также из Германии ($30,36 млн), Израиля ($29,4 млн) и Греции ($27,5 млн).

Кроме того, Центральный банк Грузии зафиксировал удвоение трансфертов из республики в другие государства: в первом полугодии такие финансовые операции достигли $213 млн, что на 112% больше, чем в том же периоде 2025 года. Больше всего денег из Грузии было переведено в Азербайджан – $36,5 млн за полгода, а также в Турцию – $34 млн и РФ – $26 млн.