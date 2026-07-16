Россия и Азербайджан возобновят авиасообщение по десяти направлениям

Самолеты снова начнут летать между РФ и Азербайджаном: Москва и Баку договорились о снятии ограничений по ряду авиамаршрутов.

Москва и Баку договорились о возобновлении авиасообщения по ряду направлений. Договоренности были достигнуты в ходе встречи глав дипведомств РФ и АР Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.

Как отметил глава азербайджанской дипломатии, будут сняты ограничения на маршруты, которые были установлены после авиакатастрофы в 2024 году.

"В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом"

– Джейхун Байрамов

Напомним, что после авиакатастрофы рейса AZAL в декабре 2024 года были приостановлены полеты из Азербайджана в десять городов России, преимущественно на юге страны. В частности, полеты не осуществлялись в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Владикавказ, Волгоград.