Товарооборот России и Азербайджана приблизился к $5 млрд в год

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о росте торгового оборота с Россией. Он подчеркнул, что положительная динамика относительно позапрошлого года составляет несколько процентов.

Торговый оборот между Россией и Азербайджаном в 2026 году вырос до $4,9 млрд. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая 17 на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он акцентировал внимание на том, что это на 2,5% показателя 2024 года.

"Торговый оборот между Азербайджаном и Россией в 2025 году составил порядка $4,9 млрд. И данная положительная динамика относительно 2024 года составляет порядка 2,5%"

– Джейхун Байрамов

Он также заявил, что прошедшие сегодня переговоры с главой МИД РФ получились обстоятельными и продуктивными. На встрече удалось пройтись по всему комплексу мероприятия, добавил азербайджанский министр.

"Также обратили внимание на выполнение существующих договоренностей, которые были обговорены на высшем уровне, <...> и на перспективы взаимодействия по ряду новых направлений"

– глава МИД АР

Говоря о текущих отношениях между Баку и Москвой, он подчеркнул, что они носят характер союзнического взаимодействия.

"Отношения между нашими странами носят характер союзнического взаимодействия, и существуют очень крепкие, плотные связи между народами наших стран, которые в свою очередь являются основой для межгосударственных отношений"

– Джейхун Байрамов

Интересы Азербайджана в торговле с Россией

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил динамику товарооборота между Россией и Азербайджаном в текущем году и рассказал о приоритетных для Баку направлениях развития экономического сотрудничества с российскими предприятиями.



"Азербайджан принимает усилия для роста товарооборота с Россией. К примеру, в северных районах республики созданы объекты импортно-экспортного агрокластера FoodCity, которые упрощают нашим экспортерам поставки фруктов и овощей на российский рынок. По тому, как растет торговля между нашими странами в этом году, мы видим, что эти усилия оправдываются, и за счет более комфортных условий для азербайджанских поставщиков экспорт из Азербайджана в Россию увеличивается", – прежде всего сказал он.



"Важно, что в свободных экономических зонах в Азербайджане появляются резиденты от российских компаний, это обеспечивает рост кооперации между предприятиями двух государств, что тоже отражается на товарообороте. Кстати, на протяжении всего XXI века товарооборот АР и РФ динамично развивался. Мы по-прежнему больше импортируем из РФ, нежели, экспортируем, но это вполне естественно, учитывая разницу в экономиках двух стран. Из России в Азербайджан идет зерно, это важная позиция для обеспечения продовольственной безопасности республики, а также лесоматериалы и стройматериалы. В обе стороны налажены туристические потоки", – продолжил Эмин Гарибли.



"Сегодня Азербайджан в приоритетном порядке заинтересован в росте промышленной кооперации с Россией. Поэтому так позитивно оценивается открытие и в Гяндже, и в Карабахе, и в других районах дочерних компаний российских предприятий. Во-вторых, важно продолжить совершенствование таможенных процедур. Порой мы сталкиваемся с тем, что при пересечении границы появляются новые бюрократические препоны для экспорта и дополнительные требования к нашим товарам, что мешает торговле. Это безусловно решаемые вопросы, и они регулярно прорабатываются на двусторонней основе", – отметил экономист.



"Российские товары пользуются большим спросом в Азербайджане, этого не отнять у наших потребителей, так что Баку работает и над совершенствованием условий для импорта из РФ. Новшество последних лет – это интерес Азербайджана к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. В этом направлении, в области IT у России есть достижения, и хотелось бы, чтобы здесь тоже улучшались связи двух стран и нарастала кооперация", – заключил Эмин Гарибли.