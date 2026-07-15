Вестник Кавказа

Иран атаковал аэродром ВВС США в Бахрейне

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армия Ирана атаковала базу Сахир в Бахрейне. ВС США разместили здесь вертолеты и самолеты.

Иранские вооруженные силы нанесли удар по аэродрому ВВС США в Бахрейне. Американские силы используют базу в качестве места дислокации вертолетов и самолетов P-8, передают СМИ ИРИ. 

"Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash по месту дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии на базе Сахир в Бахрейне"

–  IRIB

О последствиях этих ударов информации нет. Ранее США атаковали цели на острове Кешм, а также в районе порта Бендер-Аббас. 

Как ранее подсчитали в Исследовательской службы конгресса США, ВВС страны потеряли свыше 40 летательных аппаратов за все время конфликта с Ираном.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
365 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.