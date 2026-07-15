Иран атаковал аэродром ВВС США в Бахрейне

Армия Ирана атаковала базу Сахир в Бахрейне. ВС США разместили здесь вертолеты и самолеты.

Иранские вооруженные силы нанесли удар по аэродрому ВВС США в Бахрейне. Американские силы используют базу в качестве места дислокации вертолетов и самолетов P-8, передают СМИ ИРИ.

"Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash по месту дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии на базе Сахир в Бахрейне"

– IRIB

О последствиях этих ударов информации нет. Ранее США атаковали цели на острове Кешм, а также в районе порта Бендер-Аббас.

Как ранее подсчитали в Исследовательской службы конгресса США, ВВС страны потеряли свыше 40 летательных аппаратов за все время конфликта с Ираном.