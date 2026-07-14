В Грузии государство выкупит излишки винограда у фермеров

Осенью 2026 года государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" гарантированно выкупит излишки винограда у грузинских фермеров при отказе частного бизнеса.

В Грузии в ходе сбора урожая 2026 года невостребованные излишки винограда у фермеров приобретет государственное предприятие "Компания по управлению урожаем". Об этом сообщает медиаплатформа BMG.

Отмечается, что государство будет определять закупочные цены на невостребованный частным сектором виноград исходя из уровня содержания сахара уже после сбора урожая.

По закону "О лозе и вине" стоимость винограда разрешенных сортов при сахаристости выше 20% составит 1,30 лари ($0.48). Показатели от 17% до 20% оцениваются в 0,80 лари ($0.30), а при содержании сахара менее 17% фермеры получат 0,30 лари ($0.11).

Для винограда сорта Саперави при сахаристости более 22% установлена цена 1,50 лари ($0.56). Уровень от 17% до 22% оценивается в 0,90 лари ($0.33), а содержание сахара ниже 17% обойдется в 0,30 лари ($0.11).

В Агентстве по вину пояснили, что на данном этапе называть конкретные цифры потенциального бюджета на закупку урожая 2026 года преждевременно.

Напомним, ранее в ходе сбора урожая 2025 года правительству Грузии пришлось закупить почти 146 млн килограммов винограда. На поддержку фермеров из государственного бюджета потратили 241 млн лари ($89 млн).