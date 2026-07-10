Вестник Кавказа

Транскам открыли для всех транспортных средств в Северной Осетии

Тоннель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ГУ МЧС РФ по Северной Осетии сообщили о возобновлении движения на участке Транскама. Проезд транспортных средств был ограничен накануне вечером.

В Северной Осетии открыли движение на участке Транскавказской автомагистрали для всех видов транспортных средств. Об этом сказано в заявлении, распространенном Главным управлением МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что данная дорога снова открыта для проезди в обоих направлениях.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:45 мск 14 июля до особого распоряжения"

– пресс-служба ведомства

Проезд всех транспорта на данном участке был приостановлен накануне в 23:40 по московскому времени.

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