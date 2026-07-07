5 самых красивых дорог Северного Кавказа: особенности, достопримечательности, погода, когда ехать?

Никита Голованов

Дороги Северного Кавказа привлекают своими незабываемыми пейзажами и уникальными достопримечательностями. Рассмотрим самые живописные туристические маршруты; расскажем о том, что там можно увидеть и какие особенности дорог нужно учесть перед поездкой.

Кисловодск – Джилы-Су

Урочище Джилы-Су – высокогорное плато в Кабардино-Балкарии. В 2014 году до урочища построена дорога из Кисловодска, которая сегодня активно используется автомобилистами, чтобы добраться до подножия Эльбруса.

Протяженность дороги составляет около 80 километров, есть асфальтовое покрытие. Разрешенная скорость – 60 км/ч, что предусмотрено из-за большого количества серпантинов, долгих подъемов и спусков. Без учета времени на остановки поездка в одну сторону займет около двух часов.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Дорога по праву считается одной из самых красивых в России. Она проходит через плато и зеленые альпийские луга, спускается к ущельям и поднимается над обрывами, а над всем этим возвышается громада Эльбруса. Бóльшая часть туристической инфраструктуры у Эльбруса находится на другой его стороне, а здесь путешественники смогут отдохнуть от городов на первозданной природе Кавказа. Отелей в этих местах нет, но есть несколько баз отдыха и территорий кемпинга, где можно остановиться с палаткой. По данным на 2026 год, сумма сбора с человека за посещение национального парка «Приэльбрусье», на территории которого находится Джилы-Су, составит 600 рублей.

В зимний сезон дорога закрыта из-за погодных условий – путешественники могут отправиться сюда только с апреля по ноябрь. При этом нужно учитывать особенности каждого сезона для планирования поездки. Весной здесь меньше туристов, а погода нестабильна, могут быть дожди и резкие похолодания. Летом для Джилы-Су характерны наиболее комфортные температуры (около +18…25°C днем), поэтому там много туристов. Осенью путешественников меньше, но могут начаться снегопады, а по ночам ощущается приближение зимы.

Перевал Гумбаши

Через перевал Гумбаши проходит другая высокогорная дорога, считающаяся одной из самых живописных в России. Она связывает Кисловодск с Карачаевском.

Название перевала происходит из карачаевского языка и означает «песчаный холм», что связано с преобладанием песчаных почв. Длина трассы – около 85 километров, а покрытие – асфальт. Если ехать из Кисловодска, дорога до самого перевала составит около часа. Как и на дороге на Джилы-Су, здесь много серпантинов, что требует от водителя особенной внимательности. Кроме того, на пути нет заправок, а потому необходимо залить полный бак до выезда в горы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главные достоинства дороги - незабываемые виды на Эльбрус и другие горы. На пути оборудованы смотровые площадки. Например, с самой высокой точки перевала открывается вид на Эльбрус и плато Бийчесын. На этом маршруте путешественники смогут увидеть водопады, ущелья и горные плато, посетить экоферму, чтобы попробовать национальную кухню горцев, покататься на горных лыжах и сноубордах на территории комплекса «Мара».

Дорога до Гумбаши доступна в любое время года, самое удобное временя для поездки – с июня по август. Зимой из-за погодных условий дорога может быть закрыта. По этой причине путешественникам следует проверять прогноз погоды и уточнять состояние дороги перед поездкой. Как и на других горных маршрутах, здесь могут быть туманы, снегопады и гололеды. При путешествии в холодный сезон понадобится зимняя резина.

Карачаевск – Домбай

Другой живописный маршрут Северного Кавказа связал Карачаевск с курортным городом Домбай, расположенным на высоте 1600 метров в горах Карачаево-Черкесской Республики. Значительная часть дороги проходит по долине реки Теберда по Военно-Сухумской дороге.

Длина маршрута – около 65 километров, время в пути составит около часа, но лучше закладывать больше времени на остановки для фотографирования. На пути в долине есть заправки, но в горах их существенно меньше. Из Карачаевска также можно добраться на автобусе (время в пути составит около 1 часа 15 минут) или на такси.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорога из Карачаевска в Домбай запомнится путешественникам видами леса и гор. По пути в горы машины следуют через лес, а впереди возвышается гора Белала-Кая. По пути можно остановиться, чтобы увидеть Сентинский храм (один из старейших христианских храмов России), посетить Джамагатское ущелье и Бадукские озера. И конечно, горнолыжный комплекс Домбай, где можно не только заняться зимними видами спорта, но и просто прокатиться на канатной дороге и посмотреть на мир с высоты 2200-3100 метров.

Как и на других горных маршрутах Северного Кавказа, на дороге в Домбай могут быть перекрытия из-за погодных условий. Во избежание этого рекомендуется проверять прогноз перед поездкой.

Дорога башен

Для путешественников, которые хотят увидеть не только природу Кавказа, но и историческое наследие региона, подойдет Дорога башен в Ингушетии.

Путь начинается в поселке Джейрах и доходит до села Алкун. Протяженность маршрута составит около 50 километров, а время в пути - около 1 часа 20 минут без остановок. Есть асфальтовое покрытие, но до некоторых достопримечательностей можно добраться только по грунтовой дороге.

Как и другие горные маршруты, Дорога башен может быть недоступна в зимний сезон из-за погодных условий, из-за чего перед поездкой необходимо уточнять состояние дороги. Лучшим временем для поездки считается теплый сезон – весна или начало осени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Древние памятники архитектуры – важнейшая достопримечательность этого маршрута. Башни можно увидеть сразу в нескольких местах. Недалеко от села Ольгетти находится комплекс Эрзи, где до наших дней сохранилось несколько десятков башен и другие постройки. Другое место – башенный комплекс Эгикал, где расположен целый город в горах: боевые и жилые башни, святилища и склепы.

Дорога впечатляет и своими природными видами. Она проходит через Цей-Лоамский перевал (высота более 2100 метров) и Ингушский заказник. По пути можно посмотреть Ассинское ущелье, Эка-чожинский водопад и увидеть гору Казбек.

Грозный – Хой

Трасса из столицы Чечни до села Хой – новая благоустроенная дорога, привлекающая туристов как историческими, так и природными достопримечательностями.

Расстояние составляет более ста километров, а время в пути – более двух часов. На маршруте много крутых поворотов, перепады высот, есть обрывы прямо у дороги, поэтому разгоняться здесь крайне не рекомендуется.

Одна из самых известных природных достопримечательностей маршрута – озеро Кезеной-Ам (высота – 1869 метров). Этот водоем с прозрачной лазурной водой называют «маленькой Швейцарией». Здесь оборудованы специальные смотровые площадки, есть гостиницы и пляжи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В свою очередь, село Хой будет интересно для туристов отреставрированными памятниками средневековой истории Чечни. Историко-архитектурный комплекс расположен под открытым небом. Путешественники смогут увидеть традиционные башни, мечети, сакли и хозяйственные постройки. На осмотр всего комплекса уйдет несколько часов, после чего можно зайти в кафе, чтобы попробовать национальную кухню чеченцев.

Северный Кавказ – очень многообразный, живописный регион с удивительной природой и богатой культурой. Пять рассмотренных маршрутов оставят у путешественников только позитивные впечатления.