Атырауский НПЗ возобновил работу после ремонта

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, Атырауский НПЗ, сегодня досрочно возобновил работу после планового ремонта, в котором принимали участие 1700 специалистов и более 50 единиц спецтехники.

На одном из крупнейших в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов – Атырауском НПЗ – сегодня досрочно завершился плановый ремонт, и предприятие уже начало принимать нефть, сообщили в пресс-службе "КазМунайГаз".

"Проведены обязательное техническое освидетельствование 20 реакторов, 213 емкостей, 32 колонн и 231 единицы теплообменного оборудования, а также замена отдельных участков трубопроводов. На ряде технологических установок обновлены катализаторы в объеме более 335 тонн"

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Работы идут с опережением графика на 1,5 суток - поэтапно вводятся в эксплуатацию технологические установки, заявили на нефтеперерабатывающем заводе, передает Sputnik Казахстан.

Участвовавшие в плановом обслуживании специалисты справились с огромным объемом работ - они начались на НПЗ в Атырау 26 июня, в них были задействованы 1700 специалистов и более 50 единиц спецтехники, добавили в "КазМунайГаз".