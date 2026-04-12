Атырауский НПЗ останавливается на плановый ремонт

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, Атырауский НПЗ, завтра встанет на плановый ремонт, который продлится около месяца – на предприятии пройдет полная экспертиза и техническое освидетельствование оборудования.

Уже завтра, 26 июня, на одном из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана - Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (ТОО "АНПЗ") - стартуют планово-предупредительные работы, сообщила администрация завода.

"В рамках ППР предусмотрены инспекция, ревизия, техническое освидетельствование и экспертиза реакторов, емкостей, колонного и теплообменного оборудования"

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Процедура включает в себя работы по замене участков трубопроводов, отдельных емкостей, трубных пучков теплообменников и насосных агрегатов. Помимо этого, на некоторых технологических установках будут обновлены катализаторы, рассказали в руководстве НПЗ, передает Sputnik Казахстан.

Это ежегодная необходимая базовая процедура, которая гарантирует надежную и безопасную эксплуатацию современных сложных технологических установок. Она обеспечивает стабильную работу оборудования и необходимую эффективность производственных процессов, говорится в сообщении.

Ранее плановый ремонт на АНПЗ проводился с 1 по 25 октября в минувшем 2025 году.