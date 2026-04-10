Иран восстановит до 80% мощностей НПЗ к лету – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Миннефти Ирана рассказали о работе по восстановлению поврежденных объектов по переработке нефти. В министерстве отметили, что в ближайшем будущем им удастся вернуться к 70-80% мощности.

Иран сможет в ближайшие 1-2 месяца восстановить работу поврежденных объектов по переработке нефти на 70-80%. Такое заявление сделал замглавы Миннефти страны Мохаммад Садег Азимифар.

"На большинстве поврежденных объектов переработки нефти в течение 1-2 месяцев мы сможем вернуться к 70-80% прежней мощности. А в дальнейшем, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, мы сможем восстановиться до 100% мощности"

– замглавы ведомства

Комментируя ситуацию вокруг нефтеперерабатывающего завода на острове Лаван, он отметил, что частичный запуск предприятия должен произойти в ближайшие 10 дней.

"В течение примерно 10 дней мы запустим часть завода, а остальные его части будут поэтапно введены в эксплуатацию"

– заместитель министра

По его словам, в настоящее время на месте работают бригады для разбора завалов и замены поврежденного оборудования.

