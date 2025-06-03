Первый коммерческий суперкомпьютер запустили в Армении

На севере Армении сегодня прошла церемония запуска первого в стране коммерческого суперкомпьютера – в нем работают несколько сотен графических процессоров Nvidia последнего поколения.

Дата-центр был создан в поселке Гагарин Гегаркуникской области – среднегодовая температура там составляет всего 6 градусов, что удешевляет охлаждение серверов.

В проект вложено порядка $70 млн инвестиций.