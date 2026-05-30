Вестник Кавказа

Азербайджан и Татарстан обсудили совместный проект промышленного парка

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Баку и Казань обсудили создание совместного промпарка на территории промышленной зоны в азербайджанском Сумгаите. Стороны также затронули вопросы сотрудничества в сфере энергетики.

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией Татарстана. Власти российского региона обсудили с азербайджанскими партнерами перспективы запуска совместного промышленного парка в Сумгаите. 

"Было приятно встретиться с заместителем премьер-министра Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко в рамках Бакинской энергетической недели. Мы отметили укрепление азербайджано-татарстанского экономического и торгового сотрудничества и партнерских отношений между деловыми кругами"

– Микаил Джаббаров 

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, а также детали проведения межправительственной комиссии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1085 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.