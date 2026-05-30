Азербайджан и Татарстан обсудили совместный проект промышленного парка

Баку и Казань обсудили создание совместного промпарка на территории промышленной зоны в азербайджанском Сумгаите. Стороны также затронули вопросы сотрудничества в сфере энергетики.
Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией Татарстана. Власти российского региона обсудили с азербайджанскими партнерами перспективы запуска совместного промышленного парка в Сумгаите.
"Было приятно встретиться с заместителем премьер-министра Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко в рамках Бакинской энергетической недели. Мы отметили укрепление азербайджано-татарстанского экономического и торгового сотрудничества и партнерских отношений между деловыми кругами"
– Микаил Джаббаров
Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетике, а также детали проведения межправительственной комиссии.