В Азербайджане от мин за месяц очистили 7,5 тыс га

В рамках разминирования освобожденных территорий Азербайджана за прошлый месяц было очищено от мин 7,5 тыс га. За май обезврежено почти 300 мин и более 1,5 тыс боеприпасов.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) подвело итоги мая: разминировано 7520,2 га.

Сообщается, что саперы обнаружили и обезвредили за месяц 173 противотанковых, 111 противопехотных мин и 1 537 неразорвавшихся боеприпасов.

Очистка от мин производится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уже несколько лет.

