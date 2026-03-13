В Азербайджане от мин за месяц очистили 7,5 тыс га

В рамках разминирования освобожденных территорий Азербайджана за прошлый месяц было очищено от мин 7,5 тыс га. За май обезврежено почти 300 мин и более 1,5 тыс боеприпасов.

Сообщается, что саперы обнаружили и обезвредили за месяц 173 противотанковых, 111 противопехотных мин и 1 537 неразорвавшихся боеприпасов.

Очистка от мин производится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уже несколько лет.