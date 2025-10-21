Международная неделя "Народы России" будет проводиться ежегодно

Президент России Владимир Путин постановил каждый год проводить международную неделю под названием "Народы России".

Неделя "Народы России" будет проводиться ежегодно, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Мероприятие будет иметь международный статус. Координатором его организации будет аппарат российского Совета безопасности.

Особые поручения даны правительству РФ. Кабмин должен будет обеспечить финансирование расходов, которые потребуются для проведения мероприятий. Кроме того, правительство, совместно с министерствами, профильными ведомствами и региональными властями, будет содействовать Фонду Росконгресс в процессе их подготовки и проведения.

Что касается Фонда Росконгресс, то он должен будет проводить анализ и обобщать итоги недели "Народы России".