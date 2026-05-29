Дональд Трамп: Иран действительно хочет заключить сделку с США

Трамп заявил, что Тегеран действительно намерен заключить мирное соглашение, что будет выгодно Вашингтону и поддерживающим его странам.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Тегеран действительно стремится к заключению сделки с Вашингтоном. По словам Трампа, соглашение принесет выгоду США и союзникам.

"Иран действительно хочет заключить сделку, и это будет выгодно для США и тех, кто с нами"

– Дональд Трамп

Отметим, что Тегеран и Вашингтон работают над соглашением, которое поставит точку в военном противостоянии, начавшемся в конце февраля с ударов США и Израиля по иранским объектам. Несмотря на режим прекращения огня, стороны продолжают обмен ударами.

Согласно сообщениям СМИ, стороны близки к согласованию финальной версии меморандума. Переговоры ведутся через посредников.