Иран и Оман разрабатывают соглашение по управлению Ормузом

Иран и Оман продолжают работу по разработке соглашения по управлению Ормузским проливом. Такое заявление сделал 1 июня Алаэддин Боруджерди, член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддин Боруджерди.
Он отметил, что работа ведется на фоне давления, которое Соединенные Штаты оказывают на Оман, передает агентство Mehr.
"Обсуждения продолжаются и направлены на выработку рамочного соглашения о том, каким образом Иран и Оман будут совместно управлять Ормузским проливом. Несмотря на давление со стороны США, оманцы также сохраняют приверженность этому процессу и активно участвуют в нем"
– Алаэддин Боруджерди
Депутат акцентировал внимание на том, что только Тегеран и Маскат могут решать, как им управлять Ормузским проливом, и ни у кого больше нет права вмешиваться в этот процесс.