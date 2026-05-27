Иран и Оман разрабатывают соглашение по управлению Ормузом

В Иране сообщили о продолжающейся работе с Оманом над соглашением по Ормузскому проливу. В парламенте Исламской Республики отметили, что лишь эти две страны могут решать, как им управлять этой водной артерией.

Иран и Оман продолжают работу по разработке соглашения по управлению Ормузским проливом. Такое заявление сделал 1 июня Алаэддин Боруджерди, член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Алаэддин Боруджерди.

Он отметил, что работа ведется на фоне давления, которое Соединенные Штаты оказывают на Оман, передает агентство Mehr.

"Обсуждения продолжаются и направлены на выработку рамочного соглашения о том, каким образом Иран и Оман будут совместно управлять Ормузским проливом. Несмотря на давление со стороны США, оманцы также сохраняют приверженность этому процессу и активно участвуют в нем"

– Алаэддин Боруджерди

Депутат акцентировал внимание на том, что только Тегеран и Маскат могут решать, как им управлять Ормузским проливом, и ни у кого больше нет права вмешиваться в этот процесс.