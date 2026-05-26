Помощник госсекретаря США прибыл в Баку

В понедельник помощник американского госсекретаря начал свой визит в Азербайджан. Уже завтра в столице республики пройдет I Экономический диалог Азербайджан-США.

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр прилетел с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщает 1 июня Госдеп.

Согласно информации, визит Орра в Азербайджан продлится до 3 июня.

При этом в Госдепе не стали уточнять, с какой целью помощник госсекретаря прибыл в республику Южного Кавказа.

Ранее сообщалось, что 1 июня в Баку начнется ежегодная Бакинская энергетическая неделя. Она продлится до 3 июня. Завтра в столице республики состоится I Экономический диалог Азербайджан-США.