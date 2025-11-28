Ираклий Кобахидзе встретился с Закиром Гасановым

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прилетел в Грузию, где встретился с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, сообщила пресс-служба администрации грузинского правительства.
Уточняется, что стороны подняли на обсуждение вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества.
Кобахидзе и Гасанов особо уделили внимание теме обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, сообщила пресс-служба.