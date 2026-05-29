Казахстан нарастит турпоток в Байконур

Байконур ждет притока однодневных туристов из Казахстана, в рамках развития отрасли было принято специальное постановление по Байконуру.

В Байконуре нацелены увеличить поток туристов из Казахстана в город, рассказал глава администрации Байконура Константин Бусыгин.

"Сейчас с казахстанской стороны увеличился турпоток, и он будет только расти, потому что мы сейчас приняли новое решение, постановление по Байконуру, - единый подход по туристической деятельности. Казахстанцы будут увеличивать однодневный туризм в город"

– Константин Бусыгин

Он уточнил в беседе с ТАСС, что основной приток туристов обеспечит Кызылординская область. Из города Кызылорда до Байконура можно добраться на автобусе примерно на четыре часа. Оттуда приезжают однодневные туристы, они гуляют по городу и осматривают Музей под открытым небом.

В 2024 году поток туристов в Байконур составит 5,2 тыс человек, в прошлом – 7,6 тыс человек. Турпоток растет, но имеются ограничения: небольшое количество мест в гостиницах и отсутствие регулярных прямых рейсов. Бусыгин добавил, что запуск рейсов позволил бы значительно нарастить поток туристов, под которых можно было бы бронировать места размещения.