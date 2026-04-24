Более 120 домов в Кисловодске остались без горячей воды

Жители свыше 120 домов в городе-курорте Кисловодске временно остались без горячей воды из-за аварии на котельной.

В Кисловодске из-за аварии на котельной "Набережная 1" без горячей воды остались 122 дома. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев на своей странице в соцсети.

Из-за прекращения работы объекта и проведения наладочных работ остановлены восемь центральных тепловых пунктов. Временные ограничения затронули жителей 28 улиц города.

В феврале текущего года в городе начался первый этап обновления теплоэнергетического комплекса. На ремонт двух котельных выделили 24 млн рублей, в рамках следующих этапов планируется отремонтировать еще три объекта.

Также в Кисловодске планируют построить две новые котельные за 760 млн рублей. Первую возведут на улице Садовая до конца 2026 года, а вторую построят на улице Набережная в 2027 году.