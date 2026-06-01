BP передаст Азербайджану и Грузии управление нефтепроводом Баку-Супса

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Управление нефтепроводом Баку-Супса уже 8 июня перейдет к Азербайджану и Грузии в результате официальной передачи полномочий оператора от компании BP.

Компания BP 8 июня 2026 года передаст Азербайджану и Грузии полномочия оператора нефтепровода Баку-Супса. Об этом журналистам в Баку заявил вице-президент компании по добыче и операциям Гордон Биррел.

"8 июня BP передаст операторство над азербайджанским и грузинским участком нефтепровода Баку-Супса владельцам этих участков в Азербайджане и Грузии"

- Гордон Биррел

Отметим, помимо этого, к 1 июля BP делегирует руководство трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан азербайджанской нефтяной компании SOCAR. В корпорации подчеркнули, что у новых управленцев достаточно опыта и возможностей для успешной работы на БТД.

