Азербайджан готов расширить Южный газовый коридор

В SOCAR заявили о готовности нарастить экспорт азербайджанского газа и расширить Южный газовый коридор при условии долгосрочных контрактов и финансирования со стороны партнеров.

Президент Государственной нефтяной компании SOCAR Ровшан Наджаф заявил о готовности Азербайджана увеличить поставки газа на региональные рынки. Об этом он сообщил в ходе "Бакинской энергетической недели".

“Мы готовы поставлять больше газа и готовы к расширению, однако нам потребуется сотрудничество и обязательства со стороны европейских партнеров в форме долгосрочных соглашений о закупке газа и финансирования этого проекта расширения”

- Ровшан Наджаф

Главными условиями для увеличения поставок газа он назвал заключение долгосрочных контрактов на закупку и финансирование проекта расширения Южного газового коридора.

Глава SOCAR отметил, что по сравнению с прошлым годом география экспорта значительно увеличилась. В настоящее время азербайджанский газ стабильно поставляется не только в Европу, Грузию и Турцию, но также в Сирию. В рамках действующего стратегического партнерства объемы поставок газа на европейский рынок планируется увеличить до 20 млрд куб м в год к 2027 году.

Как подчеркнул Ровшан Наджаф, в текущих условиях азербайджанский газ остается одним из наиболее надежных источников снабжения. Иностранные партнеры проявляют высокую заинтересованность в получении дополнительных объемов газа на постоянной основе.

Откуда придут инвестиции в ЮГК?

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на заинтересованность Европы в расширении газового импорта, в связи с чем именно от европейских стран логичной ожидать финансирования увеличения мощности "Южного газового коридора".

"Европе, очевидно, нужно больше газа и из разных источников. Актуальность поставок из Азербайджана выросла после того, как Европа начала снижать импорт газа из России, отказываясь от российского трубопроводного газа. А в последнее время события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и арабских государств, заставляют европейцев еще более активно обращаться к поставщикам, чьи поставки не зависят от политической конъюнктуры в тех или иных регионах. Именно политика ударила в свое время по импорту газа из России, теперь то же самое произошло с импортом газа из арабских стран", - прежде всего сказал он.

"Поэтому, естественно, Европа настроена на то, чтобы получать больше газа из Азербайджана. Именно этим обусловлен повышенный интерес европейцев к вопросу расширения "Южного газового коридора". Эта тема неоднократно поднималась на различных уровнях, в том числе на тематических форумах, о своей заинтересованности в наращивании поставок по ЮГК говорили и европейские энергетики, и представители SOCAR. А сейчас этот вопрос стал как никогда актуальным. Поэтому у европейцев уже абсолютно практический интерес к тому, чтобы обеспечить себе больше газа из Азербайджана", - продолжил Эмин Алиев.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил, что есть очень много желающих государств и компаний, с которыми ведутся переговоры о запуске или увеличении поставок азербайджанского газа, но на данном этапе все упирается в лимит, зависящий от пропускной способности ЮГК. Все те объемы, которые сейчас перегоняются по этой магистрали, законтрактованы. Поэтому Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что если Европа действительно заинтересована в том, чтобы получать больше азербайджанского газа, ей необходимо инвестировать в "Южный газовых коридор", поскольку речь идет о достаточно больших инвестициях", - сообщил эксперт.

Переходить от желаний к практическим работам европейским потребителям азербайджанского газа нужно уже в ближайшее время. "В вопросе расширения "Южного газового коридора" далеко не все зависит исключительно от Азербайджана, ведь ЮГК – это консорциум, и его трубопроводы проходят не только по азербайджанской земле, но и по Грузии (Южно-Кавказский газопровод), Турции (TANAP) и европейским государствам (TAP). Расширение подобной системы – это большой инфраструктурный процесс, требующий работ на всех ее участках и во всех странах, где различаются и инфраструктура, и рельеф, и протяженность и другие аспекты", - указал Эмин Алиев.

"Это означает, что расширение "Южного газового коридора" займет достаточно много времени, включая составление непосредственно проекта увеличения мощности, его технико-экономического обоснования. После этого потребуется согласовывать условия практических работ и их график. За месяц настолько многослойный процесс не реализовать, а разрабатывать его планы можно будет только после того, как прояснится вопрос с финансированием", - заключил главный редактор МИА "Тренд".