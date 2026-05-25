Поезд Ереван-Тбилиси-Батуми начнет курсировать с середины июня

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЮКЖД запускает сезонный пассажирский поезд, который свяжет Ереван с Тбилиси и Батуми, с середины текущего месяца.

Попасть на прямом поезде из Еревана в Тбилиси и Батуми, а затем обратно в столицу Армении, можно будет с 14 июня, рассказали в пресс-службе Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД).

Сезонный пассажирский рейс будет совершаться на фирменном поезде "Армения".

Состав будет ходить через день. По окончанию сезона, с 1 октября, поезд снова будет возить пассажиров только между столицами Армении и Грузии.

В ЮКЖД добавили, что с 12 июня, три дня в неделю – по пятницам, субботам и воскресеньям – будет выполняться рейс Ереван-Севан-Шоржа-Ереван.

