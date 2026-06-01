Иран запустил онлайн-регистрацию прохода судов через Ормуз

Тегеран открыл систему онлайн-регистрации для прохода судов через Ормузский пролив, теперь подавать заявки на транзит можно круглосуточно из любой точки мира.

В Иране запустили онлайн-регистрацию прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Отмечается, что подать запрос на транзит через пролив судоходные компании и экипажи со всего мира теперь могут в любое время. Электронная регистрация осуществляется через иранское Управление Ормузского пролива.

В прошлом месяце Министерство финансов США ввело санкции против иранского Управления Ормузского пролива в рамках кампании "Экономическая ярость", направленной против экспорта нефти и транспортных сетей Ирана.

Напомним, высший совет национальной безопасности Ирана объявил об учреждении управления 18 мая, наделив новый специальный орган полномочиями утверждать маршруты и устанавливать тарифы для судов в Ормузском проливе.