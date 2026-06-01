Кобахидзе: Баку-Тбилиси-Карс – прекрасный пример сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции

Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) служит успешным примером сотрудничества Баку, Тбилиси и Анкары, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе церемонии ввода в эксплуатацию этой ж/д.

По его словам, строительство железной дороги БТК представляет собой исторически значимую инициативу. Кобахидзе подчеркнул, что проект знаменует стратегическое партнерство и последовательное сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии.

Глава правительства Грузии назвал реконструкцию железнодорожного участка Марабда-Карцахи одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в регионе.

Он напомнил, что БТК работает в тестовом режиме с 2017 года. За эти годы по ней перевезли свыше миллиона тонн грузов, в том числе 80 тыс контейнеров.

Кобахидзе добавил, что Баку-Тбилиси-Карс входит в качестве составной части в Средний коридор, имея таким образом большое значение для упрочения связей между Европой и Азией. Премьер уточнил, что в результате модернизации пропускная способность ж/д выросла до 5 млн т, что позитивно повлияет на транзитный потенциал региона.