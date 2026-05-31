Отели Сочи снижают цены – почему не едут туристы

В этом году главный черноморский курорт Сочи столкнулся с падением турпотока – на лето продано менее трети номеров. Отельеры снижают цены, желая привлечь туристов.

Спрос на отдых в Сочи в весной-летом 2026 года оказался значительно ниже прошлогоднего, на данный момент на летний сезон забронировано около 25-30% номеров, поделились в АТОР.

Снижение спроса на Сочи началось в марте и наблюдается до сих пор. Это привело к корректировке цен, по данным Hotel Advisors, в среднем номера на побережье Сочи подешевели более чем на 15%. Подешевели и авиабилеты, примерно на 20%, но туристы не спешат бронировать отдых.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин назвал причины такой ситуации.

"Сочи потихоньку снижает цены, и сейчас он выходит примерно на уровень прошлого года. Но пока это не помогает. Либо требуется большее снижение, либо время, пока настроение туристов изменится"

– Сергей Ромашкин

В мае на Юге России держалась аномальная погода – было холодно и дождливо, тогда как в центральной России стояла жара. Часть туристов могла отказаться от поездки в Сочи в мае-начале июня, желая дождаться тепла и прогрева моря.

При этом основной фактор, влияющий на ситуацию с туризмом, транспортная неопределенность.

"Нестабильная работа аэропорта тоже стала проблемой для туристов. Особенно для тех, кто приезжает на выходные"

– Сергей Ромашкин