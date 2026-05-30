Армения планирует нарастить экспорт в ЕС в 4-5 раз

Ереван намерен нарастить экспорт в Евросоюз в 4-5 раз. Армения также ведет переговоры с властями ЕС о льготах и предоставлении финансирования.

Глава экономического ведомства Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван намерен увеличить экспорт в страны Евросоюзе в 4-5 раз до конца года. Армения уже начала переговорный процесс с европейскими странами по поставкам аграрной продукции и изделий обрабатывающей промышленности, отметил глава Минэкономики РА.

 "Да, экспорт в ЕС удвоился, но [настроены действовать] более агрессивно и намерены в четыре-пять раз увеличить экспорт до конца года <...>. Это фрукты, овощи и продукция обрабатывающей промышленности, то есть все"

– Геворг Папоян 

Ереван также рассчитывает на финансовую помощь Брюсселя и льготы на рынке ЕС, переговоры по этому вопрос уже ведутся. Власти страны также намерены субсидировать логистические затраты экспортеров. 

Отметим, что за первые четыре месяца года экспорт из Армении в ЕС вырос почти на 100%. Страна поставила в европейские страны товаров на $355 млн.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
