Армения нацелена на налаживание отношений с Турцией и Азербайджаном

Армения стремится наладить отношения с Турцией и Азербайджаном, сообщил Никол Пашинян. Уравновешенная внешняя политика откроет перед Арменией новые возможности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении 1 июня, что республика будет работать над налаживанием отношений соседними странами – Турцией и Азербайджаном.
"Сегодня мы серьезно работаем с целью налаживания взаимоотношений с Турцией и Азербайджаном. Я уверен, что мы достигнем этой цели. Это означает, что уравновешенная внешняя политика достигнет того, что создание новых возможностей для Армении будет означать создание государства другого уровня"
– Никол Пашинян
Также он рассказал, что отношения Еревана с Москвой находятся сейчас на этапе трансформации. По мнению Пашиняна, это позитивный момент, так как будут установлены новые открытые отношения.