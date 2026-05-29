В UFC назвали имя нового соперника Умара Нурмагомедова

Следующим соперником Умара Нурмагомедова в UFC будет американский боец. Бой состоится на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, проведет следующий поединок против представителя Соединенных Штатов Дэвида Мартинеса. Об этом информирует 1 июня пресс-служба промоушена.

Бой состоится 25 июля на турнире UFC в Абу-Даби. Он будет соглавным событием вечера.

Дебют Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах состоялся 2016 году. На данный момент он одержал 20 побед и потерпел одно поражение.

Дэвид Мартинес провел 15 поединков. В 14 из них он победил, а в одном проиграл.

