Россияне с детьми выбирают Сочи и Анталью – S7

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самыми популярными направлениями для отдыха с детьми, согласно данным компании S7, стали Сочи, Москва, Бангкок и Анталья.

В авиакомпании S7 перечислили наиболее востребованные внутренние и международные направления у путешественников с детьми.

"Среди перелетов внутри страны с детьми лидируют направления Новосибирск - Сочи и Москва - Сочи. В топ‑5 также вошли рейсы Москва - Новосибирск, Новосибирск - Санкт‑Петербург и Новосибирск - Иркутск"

– авиакомпания

Самые популярные рейсы за границу у семей:

  • Иркутск - Бангкок,
  • Москва - Анталья,
  • Новосибирск - Анталья.

Основной месяц для путешествий с детьми – июль, в прошлом году самолеты  S7 перевезли за этот период 121,5 тыс пассажиров 2-12 лет, а за весь год – 800 тыс детей, передает РИА Новости.

