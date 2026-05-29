Россияне с детьми выбирают Сочи и Анталью – S7

Самыми популярными направлениями для отдыха с детьми, согласно данным компании S7, стали Сочи, Москва, Бангкок и Анталья.
"Среди перелетов внутри страны с детьми лидируют направления Новосибирск - Сочи и Москва - Сочи. В топ‑5 также вошли рейсы Москва - Новосибирск, Новосибирск - Санкт‑Петербург и Новосибирск - Иркутск"
– авиакомпания
Самые популярные рейсы за границу у семей:
- Иркутск - Бангкок,
- Москва - Анталья,
- Новосибирск - Анталья.
Основной месяц для путешествий с детьми – июль, в прошлом году самолеты S7 перевезли за этот период 121,5 тыс пассажиров 2-12 лет, а за весь год – 800 тыс детей, передает РИА Новости.