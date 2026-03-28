Пашинян: Армения должна передать детям мир с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что увидел ошибку в следовании идее о том, что Карабах это Армения, и выбрал передать будущему поколению мир.
"Да, я тот человек, который сказал, что "Карабах – это Армения и точка". Это из-за того, что я был предан той идее, которой нас кормили на протяжении 30 лет"
– Никол Пашинян
Он сообщил, выступая сегодня в рамках агитационной кампании в селе Цовак Гегаркуникской области, что затем понял, что будущему поколению следует передавать не длительный конфликт, а мирное будущее.
"Мы не имеем права передавать этот конфликт, эту кровоточащую рану будущим поколениям. Мы должны передать нашим детям мир. <…> И да, это я проявил смелость и сказал народу, что мы идем по неправильному пути, что мы должны прекратить и не продолжать "карабахское движение"
– Никол Пашинян
Армянский премьер отметил, что признание того, что Карабах – это Азербайджан, помогло повысить независимость и благополучие республики.
"Благодаря этому мы сейчас больше государство, чем когда-либо, независимы больше, чем когда-либо, обеспечены безопасностью больше, чем когда-либо, и благополучны больше, чем когда-либо"
– Никола Пашинян