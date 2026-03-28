Пашинян: Армения должна передать детям мир с Азербайджаном

Пашинян сообщил, что притязания Армении на Карабах были ошибкой, исправив которую он повысил благополучие страны. Новому поколению нужно передать мир, а не "кровоточащую рану", подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что увидел ошибку в следовании идее о том, что Карабах это Армения, и выбрал передать будущему поколению мир.

"Да, я тот человек, который сказал, что "Карабах – это Армения и точка". Это из-за того, что я был предан той идее, которой нас кормили на протяжении 30 лет"

– Никол Пашинян

Он сообщил, выступая сегодня в рамках агитационной кампании в селе Цовак Гегаркуникской области, что затем понял, что будущему поколению следует передавать не длительный конфликт, а мирное будущее.

"Мы не имеем права передавать этот конфликт, эту кровоточащую рану будущим поколениям. Мы должны передать нашим детям мир. <…> И да, это я проявил смелость и сказал народу, что мы идем по неправильному пути, что мы должны прекратить и не продолжать "карабахское движение"

– Никол Пашинян

Армянский премьер отметил, что признание того, что Карабах – это Азербайджан, помогло повысить независимость и благополучие республики.

"Благодаря этому мы сейчас больше государство, чем когда-либо, независимы больше, чем когда-либо, обеспечены безопасностью больше, чем когда-либо, и благополучны больше, чем когда-либо"

– Никола Пашинян