Вестник Кавказа

Между Дубаем и Ширазом восстановлено авиасообщение

Между Дубаем и Ширазом восстановлено авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушный мост между Ширазом и Дубаем восстановлен. Лайнеры начали выполнять полеты впервые с начала военного конфликта в регионе.

Самолеты снова начали выполнять рейсы между иранским Ширазом и Дубаем в ОАЭ. Авиасообщение возобновлено впервые за пять месяцев, передает агентство Tasnim. 

"В рамках расширения сети авиасообщения и увеличения числа международных направлений регулярные рейсы по маршруту Дубай - Шираз - Дубай возобновлены после пятимесячного перерыва"

– авиавласти провинции Фарс 

Ранее европейские авиавласти (ЕАSА) рекомендовали авиакомпаниям не выполнять рейсы над странами Персидского залива до конца месяца.  Рекомендовано ограничить полеты в Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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