Между Дубаем и Ширазом восстановлено авиасообщение

Воздушный мост между Ширазом и Дубаем восстановлен. Лайнеры начали выполнять полеты впервые с начала военного конфликта в регионе.

Самолеты снова начали выполнять рейсы между иранским Ширазом и Дубаем в ОАЭ. Авиасообщение возобновлено впервые за пять месяцев, передает агентство Tasnim.

"В рамках расширения сети авиасообщения и увеличения числа международных направлений регулярные рейсы по маршруту Дубай - Шираз - Дубай возобновлены после пятимесячного перерыва"

– авиавласти провинции Фарс

Ранее европейские авиавласти (ЕАSА) рекомендовали авиакомпаниям не выполнять рейсы над странами Персидского залива до конца месяца. Рекомендовано ограничить полеты в Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).