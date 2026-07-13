Три международных аэропорта расширят в Грузии

В Грузии планируют расширить все три действующих международных аэропорта. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что работы по расширению существующего аэропорта в Тбилиси уже начались. Это позволит увеличить его пассажиропоток до 10 млн человек в гол, уточнил премьер.
"Параллельно к концу следующего года начнется строительство нового аэропорта в Вазиани, где пассажиропоток составит уже 20 млн человек. Это необходимо для нашей страны в связи с растущим потоком туристов"
– Ираклий Кобахидзе.
Глава правительства поведал, что в республике будет расширена пропускная способность международных аэропортов Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
"Переговоры по Батуми продолжаются. Активно будет вестись работа по Кутаиси, и пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту достигнет примерно 5 млн человек"
– грузинский премьер