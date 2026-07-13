Три международных аэропорта расширят в Грузии

Масштабная модернизация авиационной инфраструктуры начинается в Грузии в связи с растущим турпотоком. Помимо расширения нескольких действующих терминалов, власти собираются построить новую воздушную гавань в Вазиани.

В Грузии планируют расширить все три действующих международных аэропорта. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что работы по расширению существующего аэропорта в Тбилиси уже начались. Это позволит увеличить его пассажиропоток до 10 млн человек в гол, уточнил премьер.

"Параллельно к концу следующего года начнется строительство нового аэропорта в Вазиани, где пассажиропоток составит уже 20 млн человек. Это необходимо для нашей страны в связи с растущим потоком туристов"

– Ираклий Кобахидзе.

Глава правительства поведал, что в республике будет расширена пропускная способность международных аэропортов Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

"Переговоры по Батуми продолжаются. Активно будет вестись работа по Кутаиси, и пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту достигнет примерно 5 млн человек"

– грузинский премьер