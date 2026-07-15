Кобахидзе: Грузия видит враждебное отношение со стороны бюрократии ЕС

Доверие Грузии и ее народа к Европейскому союзу снижается на фоне враждебности евробюрократии, заявил Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о враждебности европейской бюрократии и снижении доверия Грузии к Евросоюзу.
"Грузинский народ видит, что европейская бюрократия относится к нему враждебно и выражает это конкретными шагами. В такой ситуации доверие к европейской бюрократии резко снижается, и, к сожалению, это переносится и на доверие к Европейскому союзу"
– Ираклий Кобахидзе
На отношение к ЕС влияют действия европейских структур, которые воспринимаются как недружественные, это сказывает на отношении Грузии к Евросоюзу, добавил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".