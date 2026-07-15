Вестник Кавказа

Кобахидзе: Грузия видит враждебное отношение со стороны бюрократии ЕС

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Доверие Грузии и ее народа к Европейскому союзу снижается на фоне враждебности евробюрократии, заявил Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о враждебности европейской бюрократии и снижении доверия Грузии к Евросоюзу.

"Грузинский народ видит, что европейская бюрократия относится к нему враждебно и выражает это конкретными шагами. В такой ситуации доверие к европейской бюрократии резко снижается, и, к сожалению, это переносится и на доверие к Европейскому союзу"

– Ираклий Кобахидзе

На отношение к ЕС влияют действия европейских структур, которые воспринимаются как недружественные, это сказывает на отношении Грузии к Евросоюзу, добавил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".

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