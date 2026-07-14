В Сирии атакован центр управления спецоперациями США – КСИР

Иранский КСИР нанес удары по центру управления спецоперациями США, находящемуся на юго-западе Сирии.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) этим утром ударил по центру управления специальными операциями Соединенных Штатов в Сирии.
Как сообщает иранский телеканал Press TV, силами КСИР был выполнен "внезапный удар по центру командования специальными операциями противника в районе ат-Танф в Сирии". Иранская сторона уничтожила радиолокационную станцию, несколько вертолетов и большое число военных. Атака была проведена в ответ на американскую военную агрессию.