Вестник Кавказа

В Сирии атакован центр управления спецоперациями США – КСИР

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Иранский КСИР нанес удары по центру управления спецоперациями США, находящемуся на юго-западе Сирии.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) этим утром ударил по центру управления специальными операциями Соединенных Штатов в Сирии.

Как сообщает иранский телеканал Press TV, силами КСИР был выполнен "внезапный удар по центру командования специальными операциями противника в районе ат-Танф в Сирии". Иранская сторона уничтожила радиолокационную станцию, несколько вертолетов и большое число военных. Атака была проведена в ответ на американскую военную агрессию.

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