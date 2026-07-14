Израиль и Ливан добились дипломатического прогресса – СМИ

Reuters: Тель-Авив и Бейрут достигли договоренностей на переговорах в Риме. Скоро начнется технический этап консультаций.

Переговорные группы Израиля и Ливана завершили консультации в Риме. Стороны добились продвижения в направлении урегулирования конфликта, передает Reuters.

Как отметил источник в дипломатических кругах США, стороны достигли прогресса в реализации договоренностей о постепенном выводе израильской армии из южной части Ливана. Основой для взаимодействия является рамочное соглашение, которое было оформлено в конце июня при участии США.

"Мы согласовали структуру и принципы работы пилотной зоны, которые будут окончательно утверждены и реализованы в ближайшие дни"

– источник

Отметим, что это шестой раунд консультаций между сторонами после эскалации в начале марте, когда части ЦАХАЛ схлестнулись с боевыми группами "Хезболлы". В ближайшее время стороны перейдут к технической фазе дипломатического процесса.